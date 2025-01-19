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Регион
19 января, 19:54

TikTok возобновляет работу на территории США после гарантий от Трампа

Видеосервис TikTok объявил о старте работ по возобновлению функционирования хостинга на территории Соединённых Штатов. Соответствующее заявление пресс-служба платформы сделала после получения гарантий от избранного президента США Дональда Трампа, который пообещал не привлекать партнёров компании к ответственности.

«По соглашению с провайдерами TikTok занимается восстановлением работы сервиса. Мы благодарим президента Трампа за предоставление необходимой ясности и гарантий для наших провайдеров, что они не столкнутся со штрафами», — сообщила компания в соцсетях.

В заявлении подчёркивается, что TikTok на территории Америки пользуются более 170 миллионов человек. Также сервис просмотра коротких видео поддерживает свыше 7 миллионов малых предприятий. Руководство платформы и далее будет сотрудничать с Трампом для выработки долгосрочного решения, которое позволит компании остаться в США.

Трамп заявил, что сам решит дальнейшую судьбу TikTok в США
Трамп заявил, что сам решит дальнейшую судьбу TikTok в США

Напомним, 19 января TikTok приостановил свою работу на территории США. Вскоре после этого Дональд Трамп заявил, что намерен издать указ об отсрочке решения о блокировке соцсети после инаугурации. У американской молодёжи потеря любимой платформы вызвала настоящую истерику: зумеры начали массово звонить в службу спасения с просьбой вернуть приложение.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / FellowNeko

Анатолий Цейко
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