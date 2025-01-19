TikTok возобновляет работу на территории США после гарантий от Трампа

Видеосервис TikTok объявил о старте работ по возобновлению функционирования хостинга на территории Соединённых Штатов. Соответствующее заявление пресс-служба платформы сделала после получения гарантий от избранного президента США Дональда Трампа, который пообещал не привлекать партнёров компании к ответственности.

«По соглашению с провайдерами TikTok занимается восстановлением работы сервиса. Мы благодарим президента Трампа за предоставление необходимой ясности и гарантий для наших провайдеров, что они не столкнутся со штрафами», — сообщила компания в соцсетях.