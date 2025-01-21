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21 января, 04:13

Доля в бизнесе или до свидания: Трамп выдвинул TikTok жёсткий ультиматум

Трамп заявил, что США должны стать совладельцами TikTok

Дональд Трамп выразил мнение, что Соединённые Штаты должны стать совладельцами TikTok. Взамен китайский видеосервис получит возможность функционировать на территории Америки. Об этом политик заявил в Овальном кабинете после вступления в должность президента.

«У нас будет 50% TikTok, а TikTok получит разрешение продолжать свой бизнес», — предположил политик, отсрочив блокировку платформы.

Он добавил, что это всего лишь одна из возможных инициатив. Для её реализации может потребоваться одобрение со стороны властей Китая, заключил он.

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Напомним, 19 января TikTok приостановил свою работу на территории США. Однако после обещания Трампа отсрочить блокировку сервис вновь возобновил работу.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Ascannio

Тимур Хингеев
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