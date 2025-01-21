Доля в бизнесе или до свидания: Трамп выдвинул TikTok жёсткий ультиматум

Дональд Трамп выразил мнение, что Соединённые Штаты должны стать совладельцами TikTok. Взамен китайский видеосервис получит возможность функционировать на территории Америки. Об этом политик заявил в Овальном кабинете после вступления в должность президента.

«У нас будет 50% TikTok, а TikTok получит разрешение продолжать свой бизнес», — предположил политик, отсрочив блокировку платформы.

Он добавил, что это всего лишь одна из возможных инициатив. Для её реализации может потребоваться одобрение со стороны властей Китая, заключил он.