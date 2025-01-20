Мексиканские власти узнали о тайном тоннеле, ведущем в США, благодаря TikTok

Секретный туннель, обнаруженный на прошлой неделе на границе США и Мексики, будет засыпан. Об этом заявил телеканалу CBS News армейский чиновник в Сьюдад-Хуаресе.

Туннель, найденный 10 января, соединяет мексиканский город Сьюдад-Хуарес с городом Эль-Пасо в Техасе. С мексиканской стороны он имеет длину около 1000 футов и оборудован освещением, вентиляцией и усилен для предотвращения обрушений. Его вход был срыт в системе ливневой канализации. Скорее всего, подземный переход использовали для контрабанды.

Генеральная прокуратура Мексики проверяет возможную причастность к инциденту местных чиновников, поскольку они не могли не знать о масштабном подземном строительстве у себя под носом. Любопытно, что искать туннель полиция начала после того, как слухи о его существовании начали муссироваться в TikTok.