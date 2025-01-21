Дональд Трамп
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Регион
21 января, 05:08

Трамп объявил Испанию страной БРИКС

Президент США Дональд Трамп объявил Испанию страной БРИКС во время церемонии подписания своих первых указов в ответ на вопрос одного из присутствовавших журналистов, каких мер следует ожидать странам НАТО со слишком низкими расходами на оборону. Трансляция мероприятия.

«У Испании [расходы на оборону] очень низкие. И ещё, они же страна БРИКС? Они страна БРИКС, Испания», — ответил Трамп и добавил, что не считает организацию угрозой для США. Тем не менее новый американский лидер намерен вести стопроцентные пошлины против стран объединения.

Индонезия вступила в БРИКС
Индонезия вступила в БРИКС

БРИКС изначально состоял из пяти членов: Бразилии, России, Индии, Китая и ЮАР. Однако с 2024 года количество участников объединения увеличилось вдвое после присоединения ОАЭ, Саудовской Аравии, Ирана, Египта и Эфиопии. Ещё около двух десятков стран выразили желание присоединиться к этому блоку. Этим не очень доволен Запад. Так, Дональд Трамп угрожает ввести 100%-ные пошлины против стран БРИКС, если они организуют единую валюту или начнут использовать альтернативные к доллару средства для расчётов. Путин в ответ дал ему совет.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Anna Moneymaker

Андрей Бражников
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