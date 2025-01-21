Президент США Дональд Трамп объявил Испанию страной БРИКС во время церемонии подписания своих первых указов в ответ на вопрос одного из присутствовавших журналистов, каких мер следует ожидать странам НАТО со слишком низкими расходами на оборону. Трансляция мероприятия.

«У Испании [расходы на оборону] очень низкие. И ещё, они же страна БРИКС? Они страна БРИКС, Испания», — ответил Трамп и добавил, что не считает организацию угрозой для США. Тем не менее новый американский лидер намерен вести стопроцентные пошлины против стран объединения.