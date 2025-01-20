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20 января, 19:08

«Шляпа Шапокляк» помешала Трампу поцеловать жену Меланию на инаугурации

Трамп не смог с первого раза поцеловать жену Меланию из-за её шляпы

Республиканец Дональд Трамп вряд ли смог бы во второй раз стать президентом США, если бы не имел такую хватку. Своё упорство хозяин Белого дома продемонстрировал и на инаугурации, когда из-за шляпы супруги Мелании не смог поцеловать её с первого раза.

Тот самый неловкий момент. Видео © X / CaliberEnglish

Трамп не отчаялся и предпринял вторую попытку. Тогда знаменитая «шляпа Шапокляк» наконец позволила паре обменяться поцелуями.

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Ранее специально для Life.ru эксперт разобрала образ Мелании для инаугурации мужа. Стилист отметила, что супруга республиканца выбрала строгий и элегантный наряд. Однако многие сравнили её «аутфит» с образом старухи Шапокляк. По словам эксперта, возможно, так она хотела донести определённый политический «месседж».

Обложка ©

X / CaliberEnglish

Алена Пенчугина
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