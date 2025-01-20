«Шляпа Шапокляк» помешала Трампу поцеловать жену Меланию на инаугурации

Республиканец Дональд Трамп вряд ли смог бы во второй раз стать президентом США, если бы не имел такую хватку. Своё упорство хозяин Белого дома продемонстрировал и на инаугурации, когда из-за шляпы супруги Мелании не смог поцеловать её с первого раза.