Шляпа Шапокляк: Стилист оценила образ Мелании Трамп на инаугурацию мужа
Эксперт Ким: Мелания Трамп на инаугурацию мужа выбрала строгий образ
Мелания Трамп и Шапокляк. Обложка © ТАСС / Matt Rourke, © Wikipedia / Союзмультфильм
Супруга избранного президента США Дональда Трампа Мелания выбрала строгий и элегантный образ на инаугурационные мероприятия мужа. Однако многие сравнили «аутфит» жены республиканца с образом старухи Шапокляк, рассказала в беседе с Life.ru стилист Ольга Ким.
Мелания Трамп всегда очень хорошо одевалась, создавая определённые тренды в моде. Многие девушки и женщины хотели походить на неё, потому что у неё очень отточенный, элегантный, женственный, но при этом строгий стиль. Её ДНК стиля — это жёстко начерченные линии, силуэтные платья, пальто с чётко очерченным силуэтом, без мягких линий.
Образ, который выбрала Мелания на церемонию инаугурации Трампа, соответствует её стилю, отметила Ким. В прошлый раз у неё был жизнерадостный «аутфит», сейчас — более строгий. По словам стилиста, возможно, она хочет донести определённый политический «месседж».
«Тёмно-синий с белым — это в том числе оттенки американского флага, поэтому, скорее всего, она выбрала эти цвета. Что касается силуэта пальто, это вполне классическое пальто, очень в её духе и стиле. Интересный элемент — шляпа, которая создаёт интересную деталь в образе. Белая полоса на шляпе добавляет контраста и становится точкой фокусировки», — добавила специалист.
Ким отметила: её смущает то, что Мелания частично скрывает лицо. Из-за этого непонятно, какие эмоции та выражает. Стилист также прокомментировала сравнение образа жены республиканца со старухой Шапокляк — персонажем из всем известного произведения Эдуарда Успенского. По её словам, это звучит смешно, но, скорее всего, Мелания даже не знакома с этой героиней.
«Только на постсоветском пространстве эта аналогия понятна, и мы все можем повеселиться. Я думаю, что всё это получилось именно благодаря шляпе. Старуха Шапокляк, в принципе, была одета хоть и старомодно для того времени, но интересно. Я не могу сказать, что у неё был какой-то отвратительный костюм. Она очень интересно одета, в духе, наверное, 20-х годов. Но я думаю, что, если бы не шляпа, конечно, мы бы не стали сравнивать её с Шапокляк», — подытожила собеседница Life.ru.
Напомним, сегодня, 20 января, состоится церемония инаугурации избранного президента США Дональда Трампа. Республиканец уже посетил богослужение в церкви Святого Иоанна в Вашингтоне. Также политик с супругой — Меланией Трамп — прибыли в Белый дом на чаепитие с четой Байденов. В полдень по местному времени (20:00 по Москве) политик принесёт присягу и произнесёт инаугурационную речь, где назовёт цели для работы его администрации в ближайшие четыре года.