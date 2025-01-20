Шляпа Шапокляк: Стилист оценила образ Мелании Трамп на инаугурацию мужа

Супруга избранного президента США Дональда Трампа Мелания выбрала строгий и элегантный образ на инаугурационные мероприятия мужа. Однако многие сравнили «аутфит» жены республиканца с образом старухи Шапокляк, рассказала в беседе с Life.ru стилист Ольга Ким.

Мелания Трамп всегда очень хорошо одевалась, создавая определённые тренды в моде. Многие девушки и женщины хотели походить на неё, потому что у неё очень отточенный, элегантный, женственный, но при этом строгий стиль. Её ДНК стиля — это жёстко начерченные линии, силуэтные платья, пальто с чётко очерченным силуэтом, без мягких линий. Ольга Ким Стилист

Образ, который выбрала Мелания на церемонию инаугурации Трампа, соответствует её стилю, отметила Ким. В прошлый раз у неё был жизнерадостный «аутфит», сейчас — более строгий. По словам стилиста, возможно, она хочет донести определённый политический «месседж».

«Тёмно-синий с белым — это в том числе оттенки американского флага, поэтому, скорее всего, она выбрала эти цвета. Что касается силуэта пальто, это вполне классическое пальто, очень в её духе и стиле. Интересный элемент — шляпа, которая создаёт интересную деталь в образе. Белая полоса на шляпе добавляет контраста и становится точкой фокусировки», — добавила специалист.

Ким отметила: её смущает то, что Мелания частично скрывает лицо. Из-за этого непонятно, какие эмоции та выражает. Стилист также прокомментировала сравнение образа жены республиканца со старухой Шапокляк — персонажем из всем известного произведения Эдуарда Успенского. По её словам, это звучит смешно, но, скорее всего, Мелания даже не знакома с этой героиней.