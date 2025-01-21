Первые указы Трампа. Кого оставили без помощи США, что будет с мигрантами, какого пола будут американцы Больше 100 указов подписал Дональд Трамп в первые часы своего правления. Life.ru разбирался, что будет с Украиной и мигрантами, кто выйдет из тюрем и что будет с цензурой. 21 января, 10:52 Президент США Дональд Трамп подписал ряд ключевых документов. Коллаж © Life.ru Фото © Shutterstock / FOTODOM / Anna Moneymaker, © «Шедеврум»

Дональд Трамп официально стал президентом США. В первый день работы он подпишет больше 100 указов и других нормативных актов. Часть документов были утверждены во время церемонии инаугурации. Многие из них отменяют распоряжения предыдущей администрации. Всего 78 указов правительства Байдена остались в прошлом. При этом ушедшую команду он назвал одной из худших в истории.

— Вчера кто-то сказал мне: «Сэр, не подписывайте так много за один день. Давайте сделаем это в течение нескольких недель». Я сказал: «Чёрта с два мы будем делать это несколько недель. Мы подпишем их в самом начале», — сказал Трамп.

Поддержка Украины приостановлена

Одним из первых указов стала приостановка помощи другим странам. 90 дней ряд государств останутся без поддержки Вашингтона. В их числе и Украина. Одна из целей — это оценка эффективности программ и соответствия внешней политике США. Помощь может быть возобновлена после аудита. Трамп считает, что ряд программ не соответствуют американским ценностям и приводят к дестабилизации во всём мире.

Мигрантский вопрос

На мексиканской границе льются слёзы. Собеседования с миграционной службой закончились. Соответствующий приказ уже поступил. Убежище больше не выдают, да и ещё Дональд Трамп ввёл режим чрезвычайной ситуации на южной границе США.

Миграционный контроль на границе США. Фото © ТАСС / АР / ALLISON DINNER

— Мы начинаем процесс возвращения миллионов и миллионов преступников туда, откуда они пришли, — сказал американский лидер, добавив, что к границе будут посланы войска.

Новые террористы

Наркокартели, согласно указу Трампа, становятся террористическими организациями. Хозяин Белого дома отметил, что люди давно просили для них такой статус. Представители президента говорили, что делают это для большей эффективности в борьбе с ними. Ещё террористами, а точнее, страной – спонсором терроризма вновь признана Куба. Джо Байден убирал Гавану из чёрного списка ради освобождения заключённых.

Теперь только мужчина и женщина

Для людей с нетрадиционной сексуальной ориентацией настали тёмные дни. Президент США заявил, что отныне существует только два пола — мужской и женский. Теперь это официальная позиция правительства Штатов. Впредь в документах не получится выбрать иной гендер.

Отмена цензуры

Вступивший в должность президента США Дональд Трамп подписывает указ. Фото © ТАСС / Pool / ABACA

Новые указы Трампа подразумевают запрет на использование властями США преследования политических оппонентов и цензуры. Президент распорядился восстановить свободу слова. Активистам теперь доступна китайская соцсеть TikTok, заблокированная Байденом.

— Приказываю генпрокурору не предпринимать никаких действий от имени США по обеспечению соблюдения закона в течение 75 дней с даты настоящего указа, чтобы предоставить моей администрации возможность определить надлежащий курс действий в отношении TikTok, — говорится в документе, который подписал Трамп.

Помилование за Капитолий

Почти 1,5 тысячи человек получат свободу благодаря указу о помиловании. В их числе те, кто 6 января 2021 года штурмовал Капитолий после победы Джо Байдена на президентских выборах. В тот момент проходило утверждение их результатов. Заседание удалось сорвать. Против активистов началось разбирательство.

Выход из международных организаций

США остановили членство во Всемирной организации здравоохранения. Во всем виноваты взносы. Помимо того, Вашингтон выходит из Парижского соглашения по климату. Трамп всё это уже делал во время первого срока. Последнее предполагало действия по снижению темпов глобального потепления.

Это не единственные указы нового лидера США. Ряд документов призваны улучшить положение американцев внутри страны, что ещё раз показывает протекционистские позиции Трампа.

— Трамп не стал повторять своих прежних ошибок и медлить с распоряжениями. Он принял решение провести своеобразный «политический блицкриг», пока его противники не успели опомниться, поназаключать тайных союзов и дать отпор новому президенту, — пишет канал «Рыбарь».

Авторы Даниил Черных