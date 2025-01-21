Трамп своим указом заморозил помощь другим странам, в их числе – Украина
Трамп своим указом приостановил помощь США Украине и другим странам на 90 дней
Президент США Дональд Трамп сразу после вступления в должность подписал указ о заморозке на 90 дней предоставления помощи другим странам в связи с тем, что это порой не соответствуют американским интересам и во многих случаях противоречат американским ценностям. В их числе – Украина.
«Властью, данной мне как президенту <…> настоящим приказываю <…> (ввести) паузу на 90 дней в отношении выделяемой США иностранной помощи на развитие для оценки эффективности программ и соответствия внешней политике США», — сказано в документе на сайте Белого дома.
Оказание помощи другим странам может быть возобновлено по истечении указанного срока после проведения соответствующего обзора каждой программы в отдельном порядке. Согласно указу Трампа, американская сфера оказания иностранной помощи и царящая в ней бюрократия «не соответствуют американским интересам и во многом противоположны американским ценностям». Её последствиями названа дестабилизация мира во всём мире.
Напомним, что Дональд Трамп официально стал президентом США после своей инаугурации. Политик уже успел отменить 78 указов своего предшественника Джо Байдена, вывести страну из Всемирной организации здравоохранения и подписал десятки указов за первые 47 минут в Белом доме. Также президент анонсировал «очень скорую» встречу с российским лидером Владимиром Путиным и заявил, что у него «есть ещё полдня» для урегулирования конфликта на Украине.
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