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Регион
21 января, 07:59

Трамп своим указом заморозил помощь другим странам, в их числе – Украина

Трамп своим указом приостановил помощь США Украине и другим странам на 90 дней

Президент США Дональд Трамп сразу после вступления в должность подписал указ о заморозке на 90 дней предоставления помощи другим странам в связи с тем, что это порой не соответствуют американским интересам и во многих случаях противоречат американским ценностям. В их числе – Украина.

«Властью, данной мне как президенту <…> настоящим приказываю <…> (ввести) паузу на 90 дней в отношении выделяемой США иностранной помощи на развитие для оценки эффективности программ и соответствия внешней политике США», — сказано в документе на сайте Белого дома.

Оказание помощи другим странам может быть возобновлено по истечении указанного срока после проведения соответствующего обзора каждой программы в отдельном порядке. Согласно указу Трампа, американская сфера оказания иностранной помощи и царящая в ней бюрократия «не соответствуют американским интересам и во многом противоположны американским ценностям». Её последствиями названа дестабилизация мира во всём мире.

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Напомним, что Дональд Трамп официально стал президентом США после своей инаугурации. Политик уже успел отменить 78 указов своего предшественника Джо Байдена, вывести страну из Всемирной организации здравоохранения и подписал десятки указов за первые 47 минут в Белом доме. Также президент анонсировал «очень скорую» встречу с российским лидером Владимиром Путиным и заявил, что у него «есть ещё полдня» для урегулирования конфликта на Украине.

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Shutterstock / FOTODOM / Gints Ivuskans

Андрей Бражников
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