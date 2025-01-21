Трамп своим указом заморозил помощь другим странам, в их числе – Украина

Президент США Дональд Трамп сразу после вступления в должность подписал указ о заморозке на 90 дней предоставления помощи другим странам в связи с тем, что это порой не соответствуют американским интересам и во многих случаях противоречат американским ценностям. В их числе – Украина.

«Властью, данной мне как президенту <…> настоящим приказываю <…> (ввести) паузу на 90 дней в отношении выделяемой США иностранной помощи на развитие для оценки эффективности программ и соответствия внешней политике США», — сказано в документе на сайте Белого дома.