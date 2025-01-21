Байден никогда такого не делал: Трамп подписал десятки указов за первые 47 минут в Белом доме
Дональд Трамп подписал десятки указов за 47 минут в первый день в Белом доме
В свой первый день на посту президента США Дональд Трамп успел подписать несколько десятков документов. На это ему потребовалось буквально 47 минут и 5 секунд. Это следует из трансляции.
Параллельно с подписанием лидер Штатов провёл импровизированную пресс-конференцию с журналистами. Он одновременно подписывал документы и отвечал на вопросы СМИ. По словам Трампа, его предшественник Джо Байден никогда не проводил подобные мероприятия.
Журналисты спросили у политика насчёт украинского конфликта, блокировки TikTok в США, а также уточнили насчёт ситуации с Гренландией и Венесуэлой. Помимо этого, пресса поинтересовалась его планами на беседу с президентом России Владимиром Путиным и возможным визитом в Китай в текущем году. Во время общения с журналистами Трамп своим указом успел переименовать Мексиканский залив в Американский.
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