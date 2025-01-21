Дональд Трамп
Специальная военная операция (СВО)
«Орешник» (ракета)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
21 января, 03:45

Дональд Трамп переименовал Мексиканский залив в Американский

Президент США Дональд Трамп подписал указ о переименовании Мексиканского залива в Американский в первый же день на новом посту. Соответствующий документ опубликован на официальном сайте Белого дома.

Согласно указу, министр внутренних дел США обязан в течение месяца предпринять все необходимые действия для переименования географического объекта, а также обновить информационную систему географических названий GNIS.

«Министр должен обновить GNIS, чтобы отразить переименование залива, и удалить все ссылки на Мексиканский залив из GNIS в соответствии с действующим законодательством», — сказано в документе.

Трамп пообещал объявить режим ЧС на границе США с Мексикой
Трамп пообещал объявить режим ЧС на границе США с Мексикой

Намерение переименовать Мексиканский залив Трамп анонсировал ещё 7 ноября. Теперь же, после официального вступления в должность президента, он начал реализовывать объявленные ранее решения.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Anna Moneymaker

Анатолий Цейко
  • Новости
  • США
  • Мексика
  • Дональд Трамп
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar