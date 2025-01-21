Дональд Трамп переименовал Мексиканский залив в Американский

Президент США Дональд Трамп подписал указ о переименовании Мексиканского залива в Американский в первый же день на новом посту. Соответствующий документ опубликован на официальном сайте Белого дома.

Согласно указу, министр внутренних дел США обязан в течение месяца предпринять все необходимые действия для переименования географического объекта, а также обновить информационную систему географических названий GNIS.