Дональд Трамп переименовал Мексиканский залив в Американский
Президент США Дональд Трамп подписал указ о переименовании Мексиканского залива в Американский в первый же день на новом посту. Соответствующий документ опубликован на официальном сайте Белого дома.
Согласно указу, министр внутренних дел США обязан в течение месяца предпринять все необходимые действия для переименования географического объекта, а также обновить информационную систему географических названий GNIS.
«Министр должен обновить GNIS, чтобы отразить переименование залива, и удалить все ссылки на Мексиканский залив из GNIS в соответствии с действующим законодательством», — сказано в документе.
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