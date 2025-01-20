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Регион
20 января, 19:46

Дональд Трамп подписал первые указы после вступления в должность президента США

Американский лидер Дональд Трамп приступил к работе на посту президента страны сразу после торжественной церемонии инаугурации. Политик уже подписал первые указы и распоряжения в присутствии сторонников и супруги Мелании.

Процесс утверждения документов транслировали американские телекомпании. Одно из распоряжений нового главы Белого дома требует поднять флаги, приспущенные по случаю недавней смерти Джимми Картера.

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Трамп официально возглавил США 20 января, сменив на этом посту 82-летнего Джо Байдена. Российский лидер Владимир Путин поздравил коллегу с этим событием, выразив надежду на восстановление прямых контактов между двумя державами.

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Flickr / Trump White House Archived

Илья Пушкарев
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