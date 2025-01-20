Дональд Трамп подписал первые указы после вступления в должность президента США
Американский лидер Дональд Трамп приступил к работе на посту президента страны сразу после торжественной церемонии инаугурации. Политик уже подписал первые указы и распоряжения в присутствии сторонников и супруги Мелании.
Процесс утверждения документов транслировали американские телекомпании. Одно из распоряжений нового главы Белого дома требует поднять флаги, приспущенные по случаю недавней смерти Джимми Картера.
Трамп официально возглавил США 20 января, сменив на этом посту 82-летнего Джо Байдена. Российский лидер Владимир Путин поздравил коллегу с этим событием, выразив надежду на восстановление прямых контактов между двумя державами.
Flickr / Trump White House Archived