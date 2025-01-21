«Худшая администрация в истории»: Трамп разом отменил 78 указов Байдена

Президент США Дональд Трамп в первый же день на новой должности отменил 78 указов и меморандумов своего предшественника Джозефа Байдена. Администрацию демократа он окрестил худшей в истории страны.

«Я отменю почти 80 разрушительных и радикальных решений предыдущей администрации — одной из худших в истории. Хотя нет, худшей», — заявил Трамп на митинге незадолго до подписания документов в Белом доме.