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Регион
21 января, 00:51
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«Худшая администрация в истории»: Трамп разом отменил 78 указов Байдена

Дональд Трамп разом отменил 78 указов Джо Байдена в первый же день президентства

Президент США Дональд Трамп в первый же день на новой должности отменил 78 указов и меморандумов своего предшественника Джозефа Байдена. Администрацию демократа он окрестил худшей в истории страны.

«Я отменю почти 80 разрушительных и радикальных решений предыдущей администрации — одной из худших в истории. Хотя нет, худшей», — заявил Трамп на митинге незадолго до подписания документов в Белом доме.

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Напомним, Трамп принёс президентскую присягу 20 января. После этого он выступил с резкой критикой Байдена за решение помиловать преступников перед уходом, а также занялся подписанием первых указов.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Anna Moneymaker

Анатолий Цейко
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