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Регион
20 января, 20:03

«Пощадил 33 настоящих убийц»: Трамп разнёс последние решения Байдена на посту президента

Трамп раскритиковал Байдена за решение помиловать преступников перед уходом

47-й президент США Дональд Трамп выступил с критикой в адрес своего предшественника Джо Байдена за решение помиловать некоторых преступников. В выступлении перед законодателями в Конгрессе республиканец заявил, что экс-глава Белого дома «пощадил 33 настоящих убийц», которые не понесли наказания за содеянное.

«Они помиловали многих людей. Кого они помиловали ещё до того, как мы добрались до сегодняшнего дня? <...> 33 настоящих убийц! <...> [Байден] помиловал их по какой-то причине. Он пощадил их, но не пощадил людей, которых они убили», — возмутился политик.

Трамп также раскритиковал демократа за помилование тех, против кого даже не были заведены уголовные дела. В их числе бывший председатель Комитета начштабов Вооружённых сил США Марк Милли, экс-директор Национального института аллергических и инфекционных заболеваний Энтони Фаучи, а также члены спецкомитета Палаты представителей, расследовавшего штурм Капитолия в 2021 году.

Первое выступление Трампа в качестве 47-го президента США. Главные заявления
Первое выступление Трампа в качестве 47-го президента США. Главные заявления

Напомним, последним указом Байден также помиловал всех членов своей семьи. Демократ назвал обвинения против них беспочвенными и политически мотивированными. А своему преемнику он по традиции оставил записку в Овальном кабинете, содержание которой отказался раскрыть.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Ron Adar / Jonah Elkowitz

Анатолий Цейко
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