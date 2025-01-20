«Пощадил 33 настоящих убийц»: Трамп разнёс последние решения Байдена на посту президента
Трамп раскритиковал Байдена за решение помиловать преступников перед уходом
47-й президент США Дональд Трамп выступил с критикой в адрес своего предшественника Джо Байдена за решение помиловать некоторых преступников. В выступлении перед законодателями в Конгрессе республиканец заявил, что экс-глава Белого дома «пощадил 33 настоящих убийц», которые не понесли наказания за содеянное.
«Они помиловали многих людей. Кого они помиловали ещё до того, как мы добрались до сегодняшнего дня? <...> 33 настоящих убийц! <...> [Байден] помиловал их по какой-то причине. Он пощадил их, но не пощадил людей, которых они убили», — возмутился политик.
Трамп также раскритиковал демократа за помилование тех, против кого даже не были заведены уголовные дела. В их числе бывший председатель Комитета начштабов Вооружённых сил США Марк Милли, экс-директор Национального института аллергических и инфекционных заболеваний Энтони Фаучи, а также члены спецкомитета Палаты представителей, расследовавшего штурм Капитолия в 2021 году.
Напомним, последним указом Байден также помиловал всех членов своей семьи. Демократ назвал обвинения против них беспочвенными и политически мотивированными. А своему преемнику он по традиции оставил записку в Овальном кабинете, содержание которой отказался раскрыть.
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