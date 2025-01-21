Трамп анонсировал «очень скорую» встречу с Путиным

Президент Соединённых Штатов Дональд Трамп сообщил о намерениях в кратчайшие сроки встретиться с российским коллегой Владимиром Путиным. Соответствующий анонс он сделал в Овальном кабинете, отвечая на вопросы прессы.

«Это может произойти очень скоро», — сказал политик.

На следующий вопрос о сроках завершения конфликта на Украине Трамп ответил, что дать какую-либо оценку можно будет лишь после разговора с Путиным.