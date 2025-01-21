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Регион
21 января, 02:30

Трамп вновь прекратил членство США во Всемирной организации здравоохранения

Президент США Дональд Трамп подписал исполнительный указ, согласно которому Соединённые Штаты в очередной раз прекратили членство во Всемирной организации здравоохранения. Причиной этого шага, по словам политика, стали несправедливые финансовые взносы Вашингтона в ВОЗ.

Республиканец ранее отмечал, что за время его первого президентского срока США при населении около 350 миллионов человек ежегодно отчисляли организации 500 миллионов долларов. В то же время Китай с населением более 1,4 миллиарда тратил всего 39 миллионов.

«Мне показалось, что это немного нечестно» — сказал Трамп.

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Напомним, что Трамп уже выводил США из ВОЗ во время первого президентского срока. Однако в 2021 году сразу же после инаугурации Джо Байден вернул страну в состав организации.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Anna Moneymaker

Анатолий Цейко
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