Трамп вновь прекратил членство США во Всемирной организации здравоохранения

Президент США Дональд Трамп подписал исполнительный указ, согласно которому Соединённые Штаты в очередной раз прекратили членство во Всемирной организации здравоохранения. Причиной этого шага, по словам политика, стали несправедливые финансовые взносы Вашингтона в ВОЗ.

Республиканец ранее отмечал, что за время его первого президентского срока США при населении около 350 миллионов человек ежегодно отчисляли организации 500 миллионов долларов. В то же время Китай с населением более 1,4 миллиарда тратил всего 39 миллионов.

«Мне показалось, что это немного нечестно» — сказал Трамп.