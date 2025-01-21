«Он будет рад»: Трамп высказался о реакции Ким Чен Ына на своё возвращение в Белый дом

Президент США Дональд Трамп выразил мнение, что лидер Северной Кореи Ким Чен Ын будет рад его возвращению на пост американского лидера. Это заявление республиканец сделал в ходе подписания указов в Белом доме.

Отвечая на вопросы журналистов, политик подчеркнул, якобы во время своего первого президентского срока он хорошо ладил с коллегой из КНДР.