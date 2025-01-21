«Он будет рад»: Трамп высказался о реакции Ким Чен Ына на своё возвращение в Белый дом
Трамп заявил, что Ким Чен Ын будет рад его возвращению на пост президента США
Президент США Дональд Трамп выразил мнение, что лидер Северной Кореи Ким Чен Ын будет рад его возвращению на пост американского лидера. Это заявление республиканец сделал в ходе подписания указов в Белом доме.
Отвечая на вопросы журналистов, политик подчеркнул, якобы во время своего первого президентского срока он хорошо ладил с коллегой из КНДР.
«Думаю, он будет рад моему возвращению. Я думаю, что у него огромные возможности для кондоминиумов, у него большая береговая линия», — отметил политик.
Напомним, инаугурация Трампа прошла 20 января в ротонде Капитолия. Политик уже успел подписать ряд указов и распоряжений. Кроме прочего, республиканец отменил 78 меморандумов своего предшественника Джо Байдена.
Flickr / Trump White House Archived