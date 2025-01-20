«Чудовищный удар»: Инаугурационная речь Трампа стала кошмаром для евролибералов

Выступление президента США Дональда Трампа после торжественного вступления в должность подорвало систему «общих ценностей» Штатов и ЕС, повергнув в ужас евролибералов. Так о речи политика высказался член Совфеда РФ Алексей Пушков.

«Чудовищный удар по всей социальной доктрине и «ценностям» правящей европейской либеральной элиты: отныне в США будут признаны только два пола — мужской и женский!» — написал сенатор в Telegram, процитировав Трампа.

Пушков подчеркнул, что заявление республиканца гости мероприятия встретили бурными аплодисментами. Европа же тем временем фактически лишилась дара речи.

«Подлинный кошмар для ушей евролибералов! Молчит фон дер Ляйен, молчат евродепутаты в Брюсселе, молчат все ведущие европейские столицы. Слов нет у них, одни чувства... И нехорошие предчувствия», — заключил политик.