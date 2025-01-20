В Совфеде предостерегли Трампа от публикации документов об убийстве Кеннеди
Сенатор Пушков: Публикация засекреченного дела об убийстве Кеннеди ударит по США
35-й президент США Джон Фицджеральд Кеннеди и его брат Роберт Кеннеди 12 августа 1958. Фото © DPA/ PHOTAS
Российский сенатор Алексей Пушков считает, что раскрытие деталей убийства экс-президента США Джона Кеннеди может серьёзно подорвать позиции «глубинного государства» в США. Об этом он написал у себя в Telegram-канале.
Член Совета Федерации отметил, что на митинге в Вашингтоне перед своей инаугурацией Трамп заявил о намерении провести информационно-политическую революцию, опубликовав засекреченные материалы о громких убийствах и другие досье, представляющие интерес для общества. Он добавил, что если эти документы станут доступными, это может существенно изменить восприятие десятков миллионов американцев о своей стране.
«Публикация этих досье, если она состоится, сама по себе будет мощнейшим ударом по «глубинному государству» в США и может перевернуть представления десятков миллионов американцев о собственной стране», — указал Пушков.
Джон Фицджеральд Кеннеди был 35-м президентом США. Он был смертельно ранен 22 ноября 1963 года во время предвыборной поездки в открытом лимузине по центральным улицам Далласа, штат Техас, и после неудачных попыток реанимации в больнице «Паркленд» скончался.
Ранее избранный президент Дональд Трамп пообещал рассекретить документы, связанные с убийствами Кеннеди, его брата Роберта и правозащитника Мартина Лютера Кинга. В полдень по местному времени (20:00 мск) Дональд Трамп принесёт присягу. Он вступит в должность по результатам президентских выборов 2024 года, на которых он победил кандидата от Демократической партии Камалу Харрис.