Трамп пообещал рассекретить тайные документы об убийстве Кеннеди

Избранный лидер США Дональд Трамп пообещал рассекретить тайные документы об убийствах 35-го президента страны Джона Кеннеди и общественного деятеля, лауреата Нобелевской премии мира Мартина Лютера Кинга в 60-е годы.

«Мы откроем секретные документы. Включая документы об убийстве президента Кеннеди, а также Мартина Лютера Кинга», — сказал Трамп на митинге в Вашингтоне накануне своей инаугурации.

Убийство 35-го президента США Джона Кеннеди было совершено 22 ноября 1963 года в Далласе (штат Техас). Политика расстреляли из винтовки, когда он ехал мимо толпы людей со своей женой Жаклин в президентском лимузине. По официальной версии, в Кеннеди попало две пули. Убийство в течение десяти месяцев расследовала специально созванная комиссия, которая пришла к заключению, что преступление было совершено Ли Харви Освальдом. Существует ряд конспирологических теорий, подвергающих сомнению выводы комиссии и представляющих альтернативные версии убийства.