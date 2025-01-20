Специальная военная операция (СВО)
«Орешник» (ракета)
Новости

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
20 января, 07:59

Трамп пообещал рассекретить тайные документы об убийстве Кеннеди

Джон Кеннеди за мгновения до рокового выстрела. Фото © Wikipedia / Victor Hugo King

Джон Кеннеди за мгновения до рокового выстрела. Фото © Wikipedia / Victor Hugo King

Избранный лидер США Дональд Трамп пообещал рассекретить тайные документы об убийствах 35-го президента страны Джона Кеннеди и общественного деятеля, лауреата Нобелевской премии мира Мартина Лютера Кинга в 60-е годы.

«Мы откроем секретные документы. Включая документы об убийстве президента Кеннеди, а также Мартина Лютера Кинга», — сказал Трамп на митинге в Вашингтоне накануне своей инаугурации.

Убийство 35-го президента США Джона Кеннеди было совершено 22 ноября 1963 года в Далласе (штат Техас). Политика расстреляли из винтовки, когда он ехал мимо толпы людей со своей женой Жаклин в президентском лимузине. По официальной версии, в Кеннеди попало две пули. Убийство в течение десяти месяцев расследовала специально созванная комиссия, которая пришла к заключению, что преступление было совершено Ли Харви Освальдом. Существует ряд конспирологических теорий, подвергающих сомнению выводы комиссии и представляющих альтернативные версии убийства.

Как Ли Харви Освальд, якобы убивший Кеннеди, спустя 58 лет стал агентом КГБ
Как Ли Харви Освальд, якобы убивший Кеннеди, спустя 58 лет стал агентом КГБ

Кстати, в 2022 году Национальные архивы США уже публиковали почти 13 тысяч документов по делу об убийстве американского президента Джона Кеннеди в 1963 году. Это более 97% документации, посвящённой расследованию.

Александра Вишнякова
  • Новости
  • Дональд Трамп
  • США
  • Джон Кеннеди
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar