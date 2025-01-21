Гостей на инаугурации Трампа угостили вином с русским названием
Президент США Дональд Трамп угостил своих гостей, приехавших на инаугурацию, вином с русским названием. Алкоголь под названием Korbel Russian River Valley Natural (игристое из долины Русской реки) подали гостям к десерту — яблочному террину с мороженым из сметаны и солёной карамелью. Полное меню на своей странице в соцсети Х опубликовала корреспондент телеканала CNN Элейна Трин.
Река, давшая название этому вину, протекает в Северной Калифорнии, впадая в Тихий океан, и имеет связь с историей русских поселений в регионе. Винодельня Korbel основана семьёй, которая переехала в Калифорнию в 1850-х годах. Она предлагает коллекцию из десяти сортов игристых вин.
Напомним, что Дональд Трамп официально стал президентом США после своей инаугурации. Политик уже успел отменить 78 указов своего предшественника Джо Байдена, вывести страну из Всемирной организации здравоохранения и анонсировать «очень скорую» встречу с российским президентом Владимиром Путиным.
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