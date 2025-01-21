Гостей на инаугурации Трампа угостили вином с русским названием

Президент США Дональд Трамп угостил своих гостей, приехавших на инаугурацию, вином с русским названием. Алкоголь под названием Korbel Russian River Valley Natural (игристое из долины Русской реки) подали гостям к десерту — яблочному террину с мороженым из сметаны и солёной карамелью. Полное меню на своей странице в соцсети Х опубликовала корреспондент телеканала CNN Элейна Трин.