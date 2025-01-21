Дональд Трамп
Специальная военная операция (СВО)
«Орешник» (ракета)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
21 января, 06:54

«Вы уволены!»: Трамп начал чистку в Белом доме, убрав свыше тысячи ставленников Байдена

Трамп: Более тысячи назначенцев Байдена уволены из администрации США

Президент США Дональд Трамп приступил к «кадровым чисткам» в Белом доме, уволив более 1 тысячи сотрудников, которых назначала администрация Джо Байдена. По словам нового американского лидера, эти люди не соответствуют его концепции о возвращении Штатам величия.

«Мой президентский отдел кадров активно занимается выявлением и увольнением более тысячи президентских назначенцев из предыдущей администрации, которые не соответствуют нашему видению [концепции] «Сделаем Америку снова великой», — написал Трамп в социальной сети Truth Social.

Он уточнил, что уволены будут среди прочих Хосе Андрес из Президентского совета по физическому здоровью и спорту, Марк Милли из Национального консультативного совета по инфраструктуре, Брайан Хук из центра имени Вудро Вильсона и Кейша Лэнс Боттомс из Президентского совета по экспорту.

Байден никогда такого не делал: Трамп подписал десятки указов за первые 47 минут в Белом доме
Байден никогда такого не делал: Трамп подписал десятки указов за первые 47 минут в Белом доме

Напомним, что 20 января Дональд Трамп официально вступил в должность президента США. Главное из его заявлений в ходе первого выступления в новом качестве читайте на Life.ru. Позже, оказавшись уже в Белом доме, Трамп первым делом отменил 78 указов своего предшественника Джо Байдена, назвав его администрацию худшей в истории страны.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Jonah Elkowitz

Владимир Озеров
  • Новости
  • США
  • Джо Байден
  • Дональд Трамп
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar