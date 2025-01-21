«Вы уволены!»: Трамп начал чистку в Белом доме, убрав свыше тысячи ставленников Байдена

Президент США Дональд Трамп приступил к «кадровым чисткам» в Белом доме, уволив более 1 тысячи сотрудников, которых назначала администрация Джо Байдена. По словам нового американского лидера, эти люди не соответствуют его концепции о возвращении Штатам величия.

«Мой президентский отдел кадров активно занимается выявлением и увольнением более тысячи президентских назначенцев из предыдущей администрации, которые не соответствуют нашему видению [концепции] «Сделаем Америку снова великой», — написал Трамп в социальной сети Truth Social.