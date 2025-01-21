«Вы уволены!»: Трамп начал чистку в Белом доме, убрав свыше тысячи ставленников Байдена
Трамп: Более тысячи назначенцев Байдена уволены из администрации США
Президент США Дональд Трамп приступил к «кадровым чисткам» в Белом доме, уволив более 1 тысячи сотрудников, которых назначала администрация Джо Байдена. По словам нового американского лидера, эти люди не соответствуют его концепции о возвращении Штатам величия.
«Мой президентский отдел кадров активно занимается выявлением и увольнением более тысячи президентских назначенцев из предыдущей администрации, которые не соответствуют нашему видению [концепции] «Сделаем Америку снова великой», — написал Трамп в социальной сети Truth Social.
Он уточнил, что уволены будут среди прочих Хосе Андрес из Президентского совета по физическому здоровью и спорту, Марк Милли из Национального консультативного совета по инфраструктуре, Брайан Хук из центра имени Вудро Вильсона и Кейша Лэнс Боттомс из Президентского совета по экспорту.
Напомним, что 20 января Дональд Трамп официально вступил в должность президента США. Главное из его заявлений в ходе первого выступления в новом качестве читайте на Life.ru. Позже, оказавшись уже в Белом доме, Трамп первым делом отменил 78 указов своего предшественника Джо Байдена, назвав его администрацию худшей в истории страны.
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