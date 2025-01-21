«У меня ещё полдня»: Трамп вспомнил своё обещание закончить СВО за 24 часа

Президент США Дональд Трамп заявил, что у него «есть ещё пол дня» для того, чтобы урегулировать украинский конфликт. Политик во время предвыборной гонки давал обещание установить мир между Киевом и Москвой за 24 часа.

«У меня в запасе есть ещё полдня. Посмотрим. Мы хотим успеть», — сказал Трамп во время пресс-конференции с журналистами в Овальном кабинете.

Лидер Америки отметил, что новая администрация приложит все усилия, чтобы осуществить это в кратчайшие сроки. По словам Трампа, возможные сроки завершения конфликта он сможет понять только после того, как пообщается с президентом России Владимиром Путиным.