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Регион
21 января, 06:34

«У меня ещё полдня»: Трамп вспомнил своё обещание закончить СВО за 24 часа

Трамп заявил, что «есть ещё полдня» для урегулирования конфликта на Украине

Президент США Дональд Трамп заявил, что у него «есть ещё пол дня» для того, чтобы урегулировать украинский конфликт. Политик во время предвыборной гонки давал обещание установить мир между Киевом и Москвой за 24 часа.

«У меня в запасе есть ещё полдня. Посмотрим. Мы хотим успеть», — сказал Трамп во время пресс-конференции с журналистами в Овальном кабинете.

Лидер Америки отметил, что новая администрация приложит все усилия, чтобы осуществить это в кратчайшие сроки. По словам Трампа, возможные сроки завершения конфликта он сможет понять только после того, как пообщается с президентом России Владимиром Путиным.

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Напомним, что Дональд Трамп не раз высказывал готовность разрешить конфликт в Украине. Его обещания начали звучать ещё до начала предвыборной кампании. Политик утверждал, что сможет решить эту проблему всего за один день, однако в итоге ему пришлось отступить от своих заявлений. Тем не менее Трамп открыто выражает желание встретиться с Путиным для обсуждения возможных путей урегулирования конфликта.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / miss.cabul

Наталья Афонина
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