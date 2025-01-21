«Ни завтра, ни послезавтра»: Макрон не поверил обещаниям Трампа по Украине

Президент Франции Эмманюэль Макрон призвал не ждать завершения украинского конфликта в обозримом будущем, несмотря на обещания Дональда Трампа как можно скорее урегулировать кризис. Об этом европейский лидер заявил в ходе обращения к вооружённым силам страны.

«Конфликт на Украине не закончится ни завтра, ни послезавтра», — посетовал политик.

Макрон также отметил, что в нынешней ситуации главная задача Франции — продолжить поддержку Незалежной в её противостоянии России и предоставить ей все возможности для ведения переговоров с позиции силы. А после завершения активных боевых действий Киеву нужно будет предоставить гарантии безопасности, уверен президент.