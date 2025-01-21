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Регион
20 января, 21:27

«Ни завтра, ни послезавтра»: Макрон не поверил обещаниям Трампа по Украине

Макрон: Конфликт на Украине не завершится «ни завтра, ни послезавтра»

Президент Франции Эмманюэль Макрон призвал не ждать завершения украинского конфликта в обозримом будущем, несмотря на обещания Дональда Трампа как можно скорее урегулировать кризис. Об этом европейский лидер заявил в ходе обращения к вооружённым силам страны.

«Конфликт на Украине не закончится ни завтра, ни послезавтра», — посетовал политик.

Макрон также отметил, что в нынешней ситуации главная задача Франции — продолжить поддержку Незалежной в её противостоянии России и предоставить ей все возможности для ведения переговоров с позиции силы. А после завершения активных боевых действий Киеву нужно будет предоставить гарантии безопасности, уверен президент.

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Ранее стало известно, что лидеры Франции и Великобритании ведут тайные переговоры о возможной отправке миротворческих сил на Украину после окончания конфликта. Как отмечают СМИ, Стармер пока не готов полностью поддержать предложение, в то время как Макрон рвёт и мечет.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Victor Velter

Тимур Хингеев
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