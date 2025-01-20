«Государство-ребёнок»: В Раде поставили под вопрос существование Украины
Депутат Рады Безуглая поставила под сомнение дальнейшее существование Украины
Само существование Украины как государства находится под вопросом, заявила депутат Верховной рады Марьяна Безуглая. В интервью «Украинской правде» она подчеркнула, что сейчас страна вошла в некую турбулентность, имея при этом неготовый к решению проблем народ и недоразвитую армию.
«Открытый вопрос для всех нас — это существование Украины как таковой. Мы государство-ребёнок, с инфантильным населением, инфантильными структурой и возможностями государственного управления, с недоразвитой армией. Страны, которым меньше полстолетия, посмотрите исторические примеры, часто просто переживали коллапс», — заявила Безуглая.
Депутат также отметила, что недавно ездила в ДНР. Она наблюдала там нехватку людей и оружия, а также жуткий бардак. Безуглая подчеркнула, что стране всего 30 лет — это очень маленький возраст для государства.
Ранее в Раде сравнили главу киевского режима Владимира Зеленского с собакой, которая не знает своё место. Там отметили, что он смог установить доминирование и теперь творит, что хочет.
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