«Государство-ребёнок»: В Раде поставили под вопрос существование Украины

Само существование Украины как государства находится под вопросом, заявила депутат Верховной рады Марьяна Безуглая. В интервью «Украинской правде» она подчеркнула, что сейчас страна вошла в некую турбулентность, имея при этом неготовый к решению проблем народ и недоразвитую армию.

«Открытый вопрос для всех нас — это существование Украины как таковой. Мы государство-ребёнок, с инфантильным населением, инфантильными структурой и возможностями государственного управления, с недоразвитой армией. Страны, которым меньше полстолетия, посмотрите исторические примеры, часто просто переживали коллапс», — заявила Безуглая.

Депутат также отметила, что недавно ездила в ДНР. Она наблюдала там нехватку людей и оружия, а также жуткий бардак. Безуглая подчеркнула, что стране всего 30 лет — это очень маленький возраст для государства.