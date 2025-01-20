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20 января, 12:28

«Шайка предателей»: В Раде объяснили отсутствие украинских политиков на инаугурации Трампа

Нардеп Дубинский: Между командой Трампа и украинскими политиками нет диалога

Диалог между украинскими политиками и командой победившего на выборах президента в США Дональда Трампа отсутствует. Такое заявление сделал депутат Верховной Рады Александр Дубинский, который продолжает находиться в СИЗО по обвинению в государственной измене.

«Примечательно, что команда Трампа не пригласила в Вашингтон [на инаугурацию] никого из украинских политиков, представленных в парламенте», — написал нардеп в соцсетях.

Дубинский дополнил, что отсутствие приглашения лишь доказывает, что ни с кем из украинских политиков не ведётся диалог и вестись вряд ли будет. Нардеп также назвал политиков Незалежной «шайкой предателей».

Команда Трампа за день до инаугурации раскрыла его реальные планы по Украине
Команда Трампа за день до инаугурации раскрыла его реальные планы по Украине

Напомним, что инаугурация Дональда Трампа пройдёт уже сегодня, 20 января, в ротонде Капитолия. В честь этого события рестораны и бары Вашингтона будут подавать специальное меню с любимыми блюдами нового президента. Глава киевского режима Владимир Зеленский три раза просил приглашение на это мероприятие, но ему отказали.

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Shutterstock / FOTODOM / Frederic Legrand - COMEO

Дарья Нарыкова
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