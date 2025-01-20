«Шайка предателей»: В Раде объяснили отсутствие украинских политиков на инаугурации Трампа

Диалог между украинскими политиками и командой победившего на выборах президента в США Дональда Трампа отсутствует. Такое заявление сделал депутат Верховной Рады Александр Дубинский, который продолжает находиться в СИЗО по обвинению в государственной измене.

«Примечательно, что команда Трампа не пригласила в Вашингтон [на инаугурацию] никого из украинских политиков, представленных в парламенте», — написал нардеп в соцсетях.