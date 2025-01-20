«Шайка предателей»: В Раде объяснили отсутствие украинских политиков на инаугурации Трампа
Нардеп Дубинский: Между командой Трампа и украинскими политиками нет диалога
Диалог между украинскими политиками и командой победившего на выборах президента в США Дональда Трампа отсутствует. Такое заявление сделал депутат Верховной Рады Александр Дубинский, который продолжает находиться в СИЗО по обвинению в государственной измене.
«Примечательно, что команда Трампа не пригласила в Вашингтон [на инаугурацию] никого из украинских политиков, представленных в парламенте», — написал нардеп в соцсетях.
Дубинский дополнил, что отсутствие приглашения лишь доказывает, что ни с кем из украинских политиков не ведётся диалог и вестись вряд ли будет. Нардеп также назвал политиков Незалежной «шайкой предателей».
Напомним, что инаугурация Дональда Трампа пройдёт уже сегодня, 20 января, в ротонде Капитолия. В честь этого события рестораны и бары Вашингтона будут подавать специальное меню с любимыми блюдами нового президента. Глава киевского режима Владимир Зеленский три раза просил приглашение на это мероприятие, но ему отказали.
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