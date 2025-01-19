Владимира Зеленского сравнили с собакой, которая установила доминирование и теперь творит, что хочет. С таким высказыванием выступила депутат Верховной рады Украины София Федина, передаёт украинское издание «Страна.ua».

«И вот психолог рассказывает очень чётко, что определённые моменты заставляют собаку устанавливать доминирование, тогда она качает права. И если хозяин не покажет, где место этой собаки <...>, тогда собака идёт в тотальный разнос», — сказала Федина.

Нардеп принесла извинения за такое сравнение, однако отметила, что Зеленский должен «знать своё место». Также она указала, что глава киевского режима является прежде всего работником, которого наняли граждане Украины. Федина входит в партию экс-президета страны Петра Порошенко* «Европейская солидарность».

Ранее появилась информация, что офис Зеленского обсуждает введение санкций в отношении бывшего украинского президента. Однако не все согласны с такой идеей, многие считают, что у Порошенко* не возникнет из-за них практических проблем и разумнее возбудить против него уголовное дело.