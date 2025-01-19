Офис Владимира Зеленского задумался над идеей ввести санкции в отношении экс-президента Украины и лидера партии «Европейская солидарность» Петра Порошенко*. Однако это предложение не все поддерживают.

«Неизвестно, насколько это принесёт практические проблемы для Порошенко*, с учётом того, что он уже давно начал процесс разноса основных активов по офшорам и переписывания их на других людей. Однако политически это будет для него хороший пас и повод заявить о политических преследованиях», — заявил источник издания.

Многие из окружения главы киевского режима считают, что более целесообразным будет начать разработку конкретных уголовных дел против Порошенко* с сильной доказательной базой. При вводе санкций против экс-президента, наложить их придётся и на различных «пророссийских активистов».

Ранее Порошенко* заявлял о массовом бегстве украинских чиновников из Киева. По его словам, 75% чиновников и депутатов сбежали на запад страны после начала СВО. Примерно три четверти представителей власти приезжали в столицу только на заседания, после чего уезжали обратно.