Специальная военная операция (СВО)
«Орешник» (ракета)
Новости

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
16 января, 10:44

«Три четверти»: Порошенко* заявил о массовом бегстве украинских чиновников из Киева

Порошенко*: Три четверти чиновников бежали из Киева на запад Украины

Экс-президент Украины Пётр Порошенко*, возглавляющий оппозиционную партию «Европейская солидарность», заявил, что 75% чиновников и депутатов сбежали из Киева на запад страны после начала СВО. По его словам, это преступление.

«Власть — это не только Зеленский... Власть — это 75% правительства, министров, которых не было в Киеве…75% министров были не в Киеве», — сказал Порошенко* в эфире телеканала «Общественное».

Он добавил, что три четверти представителей власти приезжали в столицу только на заседания, после чего уезжали обратно. Кроме того, утверждает Порошенко*, руководство Службы безопасности Украины (СБУ) и генеральной прокуратуры также выезжало на запад страны.

«Петя, грехи отмаливаешь?» Порошенко* уселся на трон в церкви и стал посмешищем для украинцев
«Петя, грехи отмаливаешь?» Порошенко* уселся на трон в церкви и стал посмешищем для украинцев

Ранее Верховная Рада решила обязать украинские СМИ удалять негатив о чиновниках. Суд указал, что негативной следует считать информацию о нарушении лицом норм законодательства или о действиях, которые могут расцениваться как нарушение морали, общепринятых норм поведения или неэтичное поведение в различных сферах.

* Внесён Росфинмониторингом в реестр террористов и экстремистов.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Drop of Light

Никита Никонов
  • Новости
  • Петр Порошенко
  • Украина
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar