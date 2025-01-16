«Три четверти»: Порошенко* заявил о массовом бегстве украинских чиновников из Киева

Экс-президент Украины Пётр Порошенко*, возглавляющий оппозиционную партию «Европейская солидарность», заявил, что 75% чиновников и депутатов сбежали из Киева на запад страны после начала СВО. По его словам, это преступление.

«Власть — это не только Зеленский... Власть — это 75% правительства, министров, которых не было в Киеве…75% министров были не в Киеве», — сказал Порошенко* в эфире телеканала «Общественное».

Он добавил, что три четверти представителей власти приезжали в столицу только на заседания, после чего уезжали обратно. Кроме того, утверждает Порошенко*, руководство Службы безопасности Украины (СБУ) и генеральной прокуратуры также выезжало на запад страны.

Ранее Верховная Рада решила обязать украинские СМИ удалять негатив о чиновниках. Суд указал, что негативной следует считать информацию о нарушении лицом норм законодательства или о действиях, которые могут расцениваться как нарушение морали, общепринятых норм поведения или неэтичное поведение в различных сферах.