«Петя, грехи отмаливаешь?» Порошенко* уселся на трон в церкви и стал посмешищем для украинцев

Бывший президент Украины Пётр Порошенко* опубликовал в соцсетях ряд фотографий, на одной из которых он запечатлён вальяжно восседающим на архиерейском троне в церкви. Пост политик приурочил к шестилетию получения томоса о предоставлении автокефалии Православной церкви Украины (ПЦУ) от Константинопольского патриарха.

«Наша вера и твёрдое решение отделиться от московского влияния привели нас к духовной победе. Господь увидел и оценил упорную борьбу украинского народа за свою церковь», — гласит подпись к фотографиям.

На снимках политик сидя крестится на троне, к которому ведут несколько ступеней, устланных красной ковровой дорожкой. Кажется, что он занял самое лучшее место из возможных. Пользователи Сети сразу же завалили пост ироничными комментариями.

«Здравствуйте, царь. Очень приятно, царь. Очень приятно, здравствуйте, царь», — пошутил один из юзеров.

«Петя, ты что, грехи отмаливаешь?» — вопросил другой.