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Регион
26 декабря, 01:21

Порошенко объяснил, как президентские выборы разрушат Украину

Пётр Порошенко* заявил, что выборы на Украине могут разрушить страну

Пётр Порошенко*. Обложка © Х / Петро Порошенко

Пётр Порошенко*. Обложка © Х / Петро Порошенко

На Украине в данный момент нельзя проводить выборы, поскольку это может ослабить страну и привести к поражению в конфликте с Россией. Такое мнение выразил бывший президент Незалежной и лидер партии «Европейская солидарность» Пётр Порошенко* в интервью «Пятому каналу».

Он отметил, что те, кто настаивает на проведении выборов в текущей ситуации, фактически выполняют роль распространителей «российской информационно-психологической операции». Порошенко* подчеркнул, что политические силы, стремящиеся к власти в этот момент, не осознают всей серьёзности последствий этих процессов для Украины. По его словам, такие шаги могут привести к потере страны.

Также политик выразил уверенность, что для наступления мира в 2025 году украинская армия и экономика должны стать сильнее, а Россия — ослабнуть под воздействием международных санкций.

Порошенко* учуял смену риторики Зеленского
Порошенко* учуял смену риторики Зеленского

Ранее Life.ru писал, что Пётр Порошенко*, Виктор Медведчук, Андрей Деркач и Вадим Рабинович возглавили рейтинг нардепов-прогульщиков Верховной рады. Экс-президент Украины в последние годы настолько увлёкся съёмками пиар-роликов и поездками в Лондон, где живут его уклоняющиеся от службы в ВСУ сыновья, что пропустил 65% голосований в Верховной раде.

* Внесён Росфинмониторингом в реестр террористов и экстремистов.

Артём Гапоненко
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