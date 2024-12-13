Пётр Порошенко*, Виктор Медведчук, Андрей Деркач и Вадим Рабинович возглавили рейтинг нардепов-прогульщиков Верховной рады. Об этом говорят результаты опроса, которой провело украинское общественное движение «Честно».

Как пишет СМИ, экс-президент Украины Порошенко* в последние годы настолько увлёкся съёмками пиар-роликов и поездками в Лондон, где живут его уклоняющиеся от службы в ВСУ сыновья, что пропустил 65% голосований в Верховной раде. Большая часть из них касалась поддержки украинских ВС, а также социальных выплат гражданам, образования и медицины.

Законодательство Незалежной не позволяет гражданам отозвать мандат народных депутатов за прогулы. Единственная доступная в их отношении санкция — лишение премий и компенсаций за проезд на общественном транспорте, но и эту возможность упразднили после начала спецоперации. Пётр Порошенко* является богатейшим парламентарием Украины и самым богатым среди 750 депутатов Европарламента.

Примечательно, что в списке находится Виктор Медведчук, которого ранее даже лишили гражданства Украины.

Ранее Life.ru рассказывал о том, как из-за неявки в ТЦК по повестке на Украине объявили в розыск сына Петра Порошенко* Алексея*. В украинской прессе пишут, что его дважды вызывали для прохождения службы, но увидеть его вживую военкомам Незалежной так и не довелось. Порошенко-младший* имеет звание лейтенанта запаса.