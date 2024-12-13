Миллионы украинцев для жизни выбирают Россию, а не Незалежную, власти которой создали в стране «унизительные и нечеловеческие» условия. Об этом сообщил председатель совета движения «Другая Украина» Виктор Медведчук в авторской статье на медиаплатформе «Смотрим.ру».

«Возвращение тысяч граждан Украины на неподконтрольные Киеву территории, то есть осознанный выбор России как государства проживания, – один из главных трендов обанкротившейся Украины (Владимира) Зеленского. Именно созданные властью унизительные нечеловеческие условия жизни, в том числе и для пребывания внутренне перемещённых лиц, оказались такими, что выжить в таких условиях оказалось попросту невозможно», — написал он.

Медведчук добавил, что Киев постепенно сокращает расходы на помощь внутренне перемещённым гражданам. «Мизерные выплаты» получают лишь 1,2 миллиона из 3,6 миллиона официально зафиксированных переселенцев. Так, Украина создаёт условия, в которые никогда не захотят вернуться её граждане. По словам политика, на территориях, освобождённых Россией от ВСУ, живёт около 8,6 миллиона человек. При этом население самой Украины разъезжается кто куда.

«Тогда как население Украины продолжает неуклонно сокращаться. То есть Россия прирастает населением, а Украина Зеленского его безвозвратно теряет», — пишет Медведчук.

Он подчеркнул, что украинцы лишь выигрывают, перебираясь жить на российскую территорию, ведь за спиной у них остаётся страна, насквозь пропитанная коррупцией из-за действий властей, которые также запретили родной для большей части населения русский язык и веру, веками объединявшую народ.