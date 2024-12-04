Получил две повестки: На Украине сына Порошенко* объявили в розыск за неявку в военкомат

На Украине из-за неявки по повестке в территориальный центр комплектации (ТЦК, аналог военкоматов) объявлен в розыск сын бывшего президента Украины Петра Порошенко* Алексей* Порошенко. Об этом сообщает украинское издание «Страна.ua».

«Сын экс-президента Украины Петра Порошенко* Алексей* объявлен в розыск из-за неявки по повестке в ТЦК», — пишет издание.

По данным источников, сотрудники военкомата дважды вызывали Поршенко-младшего* для прохождения службы, однако он так и не явился. Отмечается, что Алексей* имеет воинское звание лейтенанта запаса.

Как сообщает агентство УНИАН, Алексей Порошенко* вместе с женой и двумя детьми проживает за границей, перемещаясь между Лондоном и Сингапуром. При этом он дистанционно руководит семейным бизнесом на территории Украины.

Ранее Life.ru сообщал, что судебные приставы арестовали имущество Алексея Порошенко* в России. Производство в его отношении возбудили ещё в январе текущего года.