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4 декабря, 18:57

Получил две повестки: На Украине сына Порошенко* объявили в розыск за неявку в военкомат

«Страна.ua»: Сына Порошенко* объявили в розыск за неявку в ТЦК

Алексей Порошенко*. Обложка © Wikipedia

Алексей Порошенко*. Обложка © Wikipedia

На Украине из-за неявки по повестке в территориальный центр комплектации (ТЦК, аналог военкоматов) объявлен в розыск сын бывшего президента Украины Петра Порошенко* Алексей* Порошенко. Об этом сообщает украинское издание «Страна.ua».

«Сын экс-президента Украины Петра Порошенко* Алексей* объявлен в розыск из-за неявки по повестке в ТЦК», — пишет издание.

По данным источников, сотрудники военкомата дважды вызывали Поршенко-младшего* для прохождения службы, однако он так и не явился. Отмечается, что Алексей* имеет воинское звание лейтенанта запаса.

Как сообщает агентство УНИАН, Алексей Порошенко* вместе с женой и двумя детьми проживает за границей, перемещаясь между Лондоном и Сингапуром. При этом он дистанционно руководит семейным бизнесом на территории Украины.

Росфинмониторинг внёс Порошенко* и его сына в список террористов и экстремистов
Росфинмониторинг внёс Порошенко* и его сына в список террористов и экстремистов

Ранее Life.ru сообщал, что судебные приставы арестовали имущество Алексея Порошенко* в России. Производство в его отношении возбудили ещё в январе текущего года.

*Внесены в реестр террористов и экстремистов Росфинмониторинга.

Анатолий Цейко
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