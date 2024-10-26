Имущество сына Порошенко* арестовано
Судебные приставы арестовали имущество сына Порошенко* в России
Сын экс-президента Украины Петра Порошенко* Алексей Порошенко*. Обложка © Wikipedia
Судебные приставы арестовали имущество сына экс-президента Украины Петра Порошенко* в России. Об этом свидетельствует информация из банка данных исполнительных производств ФССП РФ.
Производство в отношении Алексея Порошенко* возбудили ещё в январе текущего года. Занимается им главное межрегиональное (специализированное) управление ФССП. Судебным приставом по делу назначен Павел Шелгунов.
Напомним, что ранее Росфинмониторинг внёс бывшего президента Украины Петра Порошенко* и его сына в перечень террористов и экстремистов как объединение. В список также вошёл гражданина Украины Олега Казакова*, который был гендиректором липецкой фабрики «Рошен». В феврале этого года перешла в собственность РФ. А в июле 2024 года в ФССП РФ рассказывали, что судебные приставы передали в доход России акции кондитерской фабрики, которая принадлежит бывшему президенту Украины.
* Внесены в реестр террористов и экстремистов Росфинмониторинга.