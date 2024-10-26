Имущество сына Порошенко* арестовано

Напомним, что ранее Росфинмониторинг внёс бывшего президента Украины Петра Порошенко* и его сына в перечень террористов и экстремистов как объединение. В список также вошёл гражданина Украины Олега Казакова*, который был гендиректором липецкой фабрики «Рошен». В феврале этого года перешла в собственность РФ. А в июле 2024 года в ФССП РФ рассказывали, что судебные приставы передали в доход России акции кондитерской фабрики, которая принадлежит бывшему президенту Украины.