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Регион
26 октября, 05:53
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Имущество сына Порошенко* арестовано

Судебные приставы арестовали имущество сына Порошенко* в России

Сын экс-президента Украины Петра Порошенко* Алексей Порошенко*. Обложка © Wikipedia

Сын экс-президента Украины Петра Порошенко* Алексей Порошенко*. Обложка © Wikipedia

Судебные приставы арестовали имущество сына экс-президента Украины Петра Порошенко* в России. Об этом свидетельствует информация из банка данных исполнительных производств ФССП РФ.

Производство в отношении Алексея Порошенко* возбудили ещё в январе текущего года. Занимается им главное межрегиональное (специализированное) управление ФССП. Судебным приставом по делу назначен Павел Шелгунов.

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Напомним, что ранее Росфинмониторинг внёс бывшего президента Украины Петра Порошенко* и его сына в перечень террористов и экстремистов как объединение. В список также вошёл гражданина Украины Олега Казакова*, который был гендиректором липецкой фабрики «Рошен». В феврале этого года перешла в собственность РФ. А в июле 2024 года в ФССП РФ рассказывали, что судебные приставы передали в доход России акции кондитерской фабрики, которая принадлежит бывшему президенту Украины.

* Внесены в реестр террористов и экстремистов Росфинмониторинга.

Наталья Афонина
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