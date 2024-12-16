Порошенко* учуял смену риторики Зеленского

В последние месяцы украинские власти изменили свою риторику, перестав акцентировать внимание на победе в конфликте с Россией. Этот факт отметил экс-президент Украины и лидер оппозиционной партии «Европейская солидарность» Пётр Порошенко*.

«В последние три недели слово «победа» полностью исчезло из лексикона власти. Это произошло сразу после презентации «плана победы» Зеленским. Теперь акцент делается на заморозке конфликта и поиске формулы мира. Я считаю, что власть, народ и государство, которые не верят в свою победу, обречены на поражение», – написал Порошенко* в своём Telegram-канале.