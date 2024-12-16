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Регион
16 декабря, 15:04

Порошенко* учуял смену риторики Зеленского

В последние месяцы украинские власти изменили свою риторику, перестав акцентировать внимание на победе в конфликте с Россией. Этот факт отметил экс-президент Украины и лидер оппозиционной партии «Европейская солидарность» Пётр Порошенко*.

«В последние три недели слово «победа» полностью исчезло из лексикона власти. Это произошло сразу после презентации «плана победы» Зеленским. Теперь акцент делается на заморозке конфликта и поиске формулы мира. Я считаю, что власть, народ и государство, которые не верят в свою победу, обречены на поражение», написал Порошенко* в своём Telegram-канале.

Ранее экс-президент Украины подверг резкой критике действия высшего командования ВСУ из-за «мясных штурмов». По его мнению, украинское руководство отправляет солдат на смерть, что не может быть оправдано.

Порошенко заявил о возможности завершить конфликт «одной подписью»
Порошенко заявил о возможности завершить конфликт «одной подписью»

* Внесён Росфинмониторингом в реестр террористов и экстремистов.

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Telegram / Пётр Порошенко

Марина Фещенко
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