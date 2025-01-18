На Украине сына экс-президента Незалежной Петра Порошенко* Алексея объявили уклонистом. Об этом пишет «Информатор.ua».

39-летний Алексей, который имеет звание лейтенанта запаса, с семьёй находится в Лондоне. Он уехал из страны перед началом спецоперации и не явился в Печерский РТЦК, за что получил штраф в 25 500 грн (около 54 000 руб.). Если штраф не будет уплачен, сумма увеличится до 51 000 грн (108 000 руб.).

Ранее Life.ru рассказывал о том, как из-за неявки в ТЦК по повестке на Украине объявили в розыск сына Петра Порошенко* Алексея*. В украинской прессе пишут, что его дважды вызывали для прохождения службы, но увидеть его вживую военкомам Незалежной так и не довелось. Порошенко-младший* имеет звание лейтенанта запаса.