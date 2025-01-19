Зеленский лишил госнаград ректора МГУ Садовничего и дирижёра Башмета
Зеленский ввёл санкции и лишил госнаград 18 политиков и артистов из РФ и Украины
Владимир Зеленский. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / paparazzza
Владимир Зеленский подписал указ о лишении государственных наград и введении санкций Совета национальной безопасности Украины против 18 граждан России и Незалежной. Соответствующий документ был опубликован на сайте офиса Зеленского.
В частности, под санкции попали депутат Верховной рады Нестор Шуфрич, политик Евгений Мураев, лидер запрещённой Компартии Украины Пётр Симоненко, бывшие нардепы Олег Волошин и Леонид Байсаров. Кроме того, Зеленский лишил госнаград Украины российского дирижёра Юрия Башмета, ректора МГУ имени Ломоносова Виктора Садовничего и нардепа Юрия Бойко.
А ранее Life.ru сообщал, что Владимир Зеленский лишил государственных наград Украины певцов Николая Баскова и Филиппа Киркорова. Также под немилость главаря киевского режима попал патриарх Кирилл.