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19 января, 14:35

Зеленский лишил госнаград ректора МГУ Садовничего и дирижёра Башмета

Зеленский ввёл санкции и лишил госнаград 18 политиков и артистов из РФ и Украины

Владимир Зеленский. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / paparazzza

Владимир Зеленский. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / paparazzza

Владимир Зеленский подписал указ о лишении государственных наград и введении санкций Совета национальной безопасности Украины против 18 граждан России и Незалежной. Соответствующий документ был опубликован на сайте офиса Зеленского.

В частности, под санкции попали депутат Верховной рады Нестор Шуфрич, политик Евгений Мураев, лидер запрещённой Компартии Украины Пётр Симоненко, бывшие нардепы Олег Волошин и Леонид Байсаров. Кроме того, Зеленский лишил госнаград Украины российского дирижёра Юрия Башмета, ректора МГУ имени Ломоносова Виктора Садовничего и нардепа Юрия Бойко.

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А ранее Life.ru сообщал, что Владимир Зеленский лишил государственных наград Украины певцов Николая Баскова и Филиппа Киркорова. Также под немилость главаря киевского режима попал патриарх Кирилл.

Дарья Нарыкова
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