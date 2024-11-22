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22 ноября, 10:19

Зеленский лишил госнаград Украины Баскова, Киркорова и патриарха Кирилла

Владимир Зеленский. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / paparazzza

Владимир Зеленский. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / paparazzza

Владимир Зеленский подписал указ о лишении ряда лиц государственных наград Украины, всего в списке — 34 личности. В частности, это касается бывшего премьер-министра Николая Азарова, патриарха Московского и всея Руси Кирилла, экс-депутата Верховной рады Олега Царёва, российских певцов Николая Баскова, Филиппа Киркорова и главы движения «Другая Украина», экс-лидера запрещенной в республики партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктора Медведчука.

Кроме того, под немилость главаря киевского режима попали бывший первый замгенпрокурора Украины Ренат Кузьмин, экс-министр образования и науки Дмитрий Табачник, бывший генпрокурор Виктор Пшонка, экс-нардеп Андрей Деркач, артисты Ани Лорак, Александр Малинин и Таисия Повалий.

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Ранее СБУ вызвала на допрос губернатора Вологодской области Георгия Филимонова. Сам чиновник назвал повестку «портянкой», отметив, что причиной является его активная поддержка российских бойцов в зоне проведения СВО.

Матвей Константинов
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