Владимир Зеленский подписал указ о лишении ряда лиц государственных наград Украины, всего в списке — 34 личности. В частности, это касается бывшего премьер-министра Николая Азарова, патриарха Московского и всея Руси Кирилла, экс-депутата Верховной рады Олега Царёва, российских певцов Николая Баскова, Филиппа Киркорова и главы движения «Другая Украина», экс-лидера запрещенной в республики партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктора Медведчука.

Кроме того, под немилость главаря киевского режима попали бывший первый замгенпрокурора Украины Ренат Кузьмин, экс-министр образования и науки Дмитрий Табачник, бывший генпрокурор Виктор Пшонка, экс-нардеп Андрей Деркач, артисты Ани Лорак, Александр Малинин и Таисия Повалий.