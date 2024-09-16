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16 сентября, 19:12

«Занимательная портянка»: СБУ вызвала на допрос российского губернатора

СБУ вызвала на допрос вологодского губернатора Филимонова за поддержку ВС РФ

Губернатор Вологодской области Георгий Филимонов. Обложка © Telegram / Филимонов LIVE

Губернатор Вологодской области Георгий Филимонов. Обложка © Telegram / Филимонов LIVE

Губернатор Вологодской области Георгий Филимонов сообщил в телеграм-канале о получении повестки от украинских спецслужб. СБУ приглашает российского чиновника на допрос из-за его активной поддержки ВС РФ.

«Получил очень занимательную портянку. Меня вызвали в СБУ за активную поддержку наших воинов в зоне Специальной военной операции. Скорее, нас опередят братья из 347-го полка и других наших подразделений. У парней к этим доморощенным полицаям много вопросов. Отвечать придётся всем за всё», — сообщил Филимонов.

Глава региона подчеркнул, что у наших парней много вопросов к этим «доморощенным полицаям», которым придётся «ответить за всё». Ждать, по словам Филимонова, СБУ придётся недолго.

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Тем временем в России был объявлен в розыск генерал-майор ВСУ Дмитрий Красильников. Ему предъявлены обвинения за преступные действия, совершённые в Курской области.

Оксана Попова
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