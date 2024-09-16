«Занимательная портянка»: СБУ вызвала на допрос российского губернатора

Губернатор Вологодской области Георгий Филимонов сообщил в телеграм-канале о получении повестки от украинских спецслужб. СБУ приглашает российского чиновника на допрос из-за его активной поддержки ВС РФ.

«Получил очень занимательную портянку. Меня вызвали в СБУ за активную поддержку наших воинов в зоне Специальной военной операции. Скорее, нас опередят братья из 347-го полка и других наших подразделений. У парней к этим доморощенным полицаям много вопросов. Отвечать придётся всем за всё», — сообщил Филимонов.

Глава региона подчеркнул, что у наших парней много вопросов к этим «доморощенным полицаям», которым придётся «ответить за всё». Ждать, по словам Филимонова, СБУ придётся недолго.