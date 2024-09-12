СБУшник под видом девушки 4 месяца пудрил мозги сыну Прилепина, чтобы узнать местонахождение отца

Сотрудник СБУ, причастный к покушению на Захара Прилепина, обманом узнал у его сына информацию о местонахождении отца через переписку в соцсетях. В конечном счёте эти данные были использованы для подрыва автомобиля писателя, следует из обвинительного заключения, озвученного в четверг, 12 сентября, во 2-м Западном окружном военном суде. По данным следствия, куратором Александра Пермякова*, который проходит по делу как исполнитель теракта, выступал сотрудник украинских спецслужб по фамилии Журавкин.

«Руководитель организованной группы Журавкин, используя аккаунт под именем Иванки Поликарповой и скрывая свою личность, 2 января 2023 года начал переписку с сыном Прилепина. В период с 24 апреля по 3 мая 2023 года он установил, что в мае 2023 года Прилепин будет находиться в посёлке Пионерский», — говорится в материалах дела.

Журавкин передал информацию о местонахождении писателя Пермякову*, и дал указание ликвидировать его. При этом исполнитель теракта должен был регулярно отчитываться о проделанной работе. Также известно, что на Украине Пермяков* получил от Журавкина две тысячи долларов и 10 тысяч гривен (более 200 тысяч рублей), после чего 3 августа 2022 года прибыл в Россию, где арендовал квартиру в подмосковном Солнечногорске, продолжая разыскивать Прилепина и параллельно меняя места проживания. В это время ему также перечисляли деньги другие члены преступной группировки.

В ходе сегодняшнего судебного заседания Пермяков* признал вину.