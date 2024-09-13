Генерала ВСУ объявили в розыск за преступления в Курской области

Генерал-майора ВСУ Дмитрия Красильникова объявили в розыск. Ему предъявлены обвинения за преступные действия, совершённые в Курской области, сообщили в СК России.

«Главным военным следственным управлением Следственного комитета России возбуждено уголовное дело в отношении командира оперативно-тактического управления «Северск» вооружённых формирований Украины генерал-майора Дмитрия Красильникова. Он обвиняется в совершении ряда преступлений, предусмотренных статьями 205, 105, 167, 222, 222.1, 222.2, 317, 318 и 322 УК РФ», — говорится в сообщении.

По данным следствия, 6 августа во главе с военным бойцы 22-й механизированной бригады, 80-й отдельной десантно-штурмовой бригады, 61-й отдельной механизированной бригад и другие подразделения украинской армии незаконно вторглись в Курскую область. В ведомстве отметили, что отряды ВСУ атаковали объекты гражданской инфраструктуры, и размещали взрывные устройства для подрыва дорог, что мешало эвакуации мирных жителей.

Как отметили в СК, из-за преступных действий Красильникова погибли мирные граждане, а также пострадала гражданская инфрастуктура. Кроме того, людям пришлось покинуть дома из-за эскалации военных действий в регионе.

Красильникова объявили в розыск. Ему заочно выбрали меру пресечения в виде заключения под стражу.