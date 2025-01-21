Казнь политических врагов и национальный эгоизм. Как мировые СМИ отреагировали на нового президента США Дональда Трампа Доцент Финансового университета Геворг Мирзаян — о реакции западной прессы на первые слова и дела президента США Дональда Трампа. 21 января, 10:25 Дональд Трамп приносит присягу президента США. Обложка © Getty Images / Chip Somodevilla

20 января в Вашингтоне прошла инаугурация избранного президента США Дональда Трампа. И она сама по себе уже была событием.

«Инаугурация… представляет собой одно из величайших политических возвращений в истории, поскольку Трамп, единственный главнокомандующий, имеющий судимость за тяжкие преступления, возвращается к власти спустя четыре года после того, как его сторонники штурмовали здание Капитолия, пытаясь помешать мирному переходу власти», — напоминает South China Morning Post.

И новый президент сразу же с места в карьер перешёл к резонансным действиям. Действиям, которые, по его словам, должны ознаменовать наступление золотого века для Соединённых Штатов.

Американские СМИ, конечно же, уделяют больше внимания инициативам президента во внутренней политике. «Трамп начал стирать наследие Байдена сразу же после вступления в Белый дом», — пишет Associated Press. И начал он с освобождения своих. Тех, кто, по его мнению, защищал Трампа в январе 2021 года.

«Дональд Трамп помиловал почти 1500 своих сторонников, которые атаковали Капитолий четыре года назад», — отмечает Reuters. Он назвал их «заложниками». «В эту группу входят такие личности, как Джулиан Хатер, который напал на сотрудника полиции Капитолия США Брайана Сикника и позже признал себя виновным в нападении на сотрудников полиции с применением опасного оружия; Девлин Томпсон, который ударил сотрудника полиции металлической дубинкой; а также Роберт Палмер, который напал на полицейских с огнетушителем, деревянной доской и шестом», — возмущается редакция CNN. И отмечает, что почти две трети американцев выступает против подобных помилований.

Дональд Трамп разрезает праздничный торт по случаю своей инаугурации. Фото © ТАСС / AP / Alex Brandon

При этом редакция этого демократического СМИ, конечно, не обращает внимания на «превентивные» помилования, которые принял Байден в последние часы своего президентства в отношении своих ближайших соратников, которых Трамп теперь не сможет посадить за преступления. Как и не замечают другие.

«Четыре года президента, который использует свою власть, чтобы наказывать политических врагов и вознаграждать своих друзей – нарушителей закона, не сулят ничего хорошего американской демократии», — пишет Vox.

Впереди ещё более резонансные инициативы: американские СМИ ждут со дня на день начала массовой высылки нелегальных мигрантов и сопутствующих этой высылке массовых демонстраций, а также войны с мексиканскими картелями, которые Трамп назвал «террористическими организациями». «Всё старое снова стало новым в Вашингтоне Трампа, но это не значит, что оно должно быть менее резким. Если что, все признаки указывают на более тёмную, более агрессивную повестку дня», — сокрушается издание Time.

Вице-президент США Джеймс Вэнс, президент США Дональд Трамп и первая леди Меланья Трамп. Посередине — Бэррон Трамп. Фото © ТАСС / AP / POOL

Что же касается внешнеполитического контура, то избранный президент тут же начал реализовывать свою стратегию изоляционизма и национального эгоизма.

«Трамп отказывается от интернационализма, которому следовали все предыдущие президенты после Второй мировой войны. И тем самым он вызвал серьёзную политическую тревогу в нескольких иностранных столицах», — пишет CNN.

Прежде всего, конечно, в европейских столицах. Старый Свет был смущён, во-первых, намерением Дональда Трампа ввести 25-процентные тарифы на импорт в Соединённые Штаты, то есть, проще говоря, заняться протекционизмом и закрыть американский рынок для «союзнических» товаров. И начнёт он с ближайших своих соседей — Канады и Мексики.

New York Times отмечает слова Трампа о том, что он может ввести тарифы на импорт мексиканской и канадской продукции уже 1 февраля. «Эти слова возродили угрозу неминуемой торговой войны всего через несколько часов после того, как такой исход, казалось, отступил. В понедельник господин Трамп подписал указ, предписывающий различным агентствам изучить широкий спектр торговых вопросов с целью определения будущих тарифов, но он не ввёл никаких новых пошлин немедленно, как он угрожал ранее», — пишет издание. При этом президент сказал, что он расширит эти тарифы и на европейцев.

Во-вторых, Европу смутило отсутствие заявлений о какой-то поддержке Украины. Президент заявил лишь о том, что будет добиваться «мирного решения украинского вопроса» на переговорах с российским президентом Владимиром Путиным. То есть он не поддерживает агрессивную линию Брюсселя о войне на Украине до последнего украинца и до риска ядерной войны.

Президент США Дональд Трамп с супругой Меланьей на инаугурационном балу. Фото © ТАСС / AP / Julia Demaree Nikhinson

Это уже вызвало отдельные заявления европейских политиков, например, президента Франции Эмманюля Макрона, о необходимости проснуться. «Макрон упомянул ожидаемые изменения во внешней политике Вашингтона, подчеркнув необходимость сократить зависимость от США в вопросах безопасности», — пишет Newsweek. Правда, непонятно, как Франция и другие европейцы это сделают, если они полностью полагаются на США в вопросах обороны и не готовы увеличивать собственные расходы в этой области?

Боятся и в Латинской Америке — из-за стремления Трампа прирасти и центральноамериканскими территориями. «Обещание Трампа взять Панамский канал под контроль стало центральной темой его риторики после предвыборной кампании», — напоминает издание Hill. — Прежде всего Китай управляет Панамским каналом, и мы не отдали его Китаю, мы отдали его Панаме, и мы забираем его обратно, — отметил Трамп на пресс-конференции.

Да, президент Панамы Хосе Рауль Мулино уже ответил, что канал он не отдаст, но кто его спрашивает?

Авторы Геворг Мирзаян