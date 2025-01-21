Трамп пообещал России большие проблемы при отказе от соглашения по Украине

Вступивший в должность американский президент Дональд Трамп считает, что российский лидер Владимир Путин разрушает собственную страну тем, что отказывается от мирного урегулирования украинского конфликта. Об этом хозяин Белого дома заявил во время общения с журналистами.

«Он (Путин. — Прим. Life.ru) должен заключить сделку. Я думаю, что он разрушает Россию, не заключая сделку», — цитирует Трампа The Guardian.

Президент США предрёк Москве «большие проблемы», если Кремль откажется от соглашения по мирному разрешению вооружённого конфликта на Украине. В то же время он подчеркнул, что намерен как можно скорее договориться о встрече с Владимиром Путиным после их телефонных переговоров. Трамп заявил, что шаги в этом направлении уже сделаны.