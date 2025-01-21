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Регион
21 января, 09:48

В Кремле прояснили вопрос о дате разговора Путина и Трампа

Песков: Подготовка телефонного разговора Путина и Трампа ещё не началась

Подготовка к телефонной беседе президентов России и Штатов Владимира Путина и Дональда Трампа пока не началась. Об этом заявил пресс-секретарь главы РФ Дмитрий Песков.

«Пока нет», — ответил спикер Кремля на соответствующий вопрос журналистов.

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Ранее Дональд Трамп заявил, что планирует в самом ближайшем будущем устроить встречу с Владимиром Путиным. Глава США добавил, что оценить возможные сроки завершения конфликта на Украине можно будет только после беседы с российским лидером.

Обложка ©

ТАСС / Михаил Метцель

Александр Юнашев
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