В Кремле прояснили вопрос о дате разговора Путина и Трампа
Песков: Подготовка телефонного разговора Путина и Трампа ещё не началась
Подготовка к телефонной беседе президентов России и Штатов Владимира Путина и Дональда Трампа пока не началась. Об этом заявил пресс-секретарь главы РФ Дмитрий Песков.
«Пока нет», — ответил спикер Кремля на соответствующий вопрос журналистов.
Ранее Дональд Трамп заявил, что планирует в самом ближайшем будущем устроить встречу с Владимиром Путиным. Глава США добавил, что оценить возможные сроки завершения конфликта на Украине можно будет только после беседы с российским лидером.
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ТАСС / Михаил Метцель