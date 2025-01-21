В Кремле прояснили вопрос о дате разговора Путина и Трампа

Подготовка к телефонной беседе президентов России и Штатов Владимира Путина и Дональда Трампа пока не началась. Об этом заявил пресс-секретарь главы РФ Дмитрий Песков.

Ранее Дональд Трамп заявил, что планирует в самом ближайшем будущем устроить встречу с Владимиром Путиным. Глава США добавил, что оценить возможные сроки завершения конфликта на Украине можно будет только после беседы с российским лидером.