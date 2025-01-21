Над посольством США в Москве вновь подняли флаг по приказу Трампа

В Москве над посольством в США вновь подняли американский флаг, который был приспущен по указанию прежнего президента страны Джо Байдена. Его решение отменил накануне новый лидер Штатов Дональд Трамп.

Байден успел подписать соответствующий указ еще в конце прошлого года, срок его исполнения должен был растянуться сроком до конца января. Поводом стала смерть бывшего президента США Джимми Картера. Однако Трамп не стал мириться с очередной попыткой своего предшественника насолить началу его президентства.