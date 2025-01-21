Над посольством США в Москве вновь подняли флаг по приказу Трампа
Флаг над посольством США в Москве. Обложка © ТАСС / Павел Цуканов
В Москве над посольством в США вновь подняли американский флаг, который был приспущен по указанию прежнего президента страны Джо Байдена. Его решение отменил накануне новый лидер Штатов Дональд Трамп.
Байден успел подписать соответствующий указ еще в конце прошлого года, срок его исполнения должен был растянуться сроком до конца января. Поводом стала смерть бывшего президента США Джимми Картера. Однако Трамп не стал мириться с очередной попыткой своего предшественника насолить началу его президентства.
Напомним, Трамп официально возглавил США 20 января, сменив на этом посту 82-летнего Джо Байдена. Новый американский лидер сразу после инаугурации приступил к работе. Он уже подписал ряд распоряжений, в основном все они отменяли решения его предшественника. Так, Трамп своим указом заморозил помощь другим странам, в их числе – Украина, сроком на 90 дней.