«Верю в силу русского оружия»: В Госдуме оценили обещание Трампа закончить СВО за сутки

Президент США Дональд Трамп пока не перешёл от слов к делу на фоне своего обещания завершить украинский конфликт за 24 часа. На данный момент никто особо и не надеется, что он сдержит слово, сообщил глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов в беседе с журналистом кремлёвского пула Александром Юнашевым.