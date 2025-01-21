«Верю в силу русского оружия»: В Госдуме оценили обещание Трампа закончить СВО за сутки
Депутат Картаполов верит в силу русского оружия больше, чем в обещания Трампа
Президент США Дональд Трамп пока не перешёл от слов к делу на фоне своего обещания завершить украинский конфликт за 24 часа. На данный момент никто особо и не надеется, что он сдержит слово, сообщил глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов в беседе с журналистом кремлёвского пула Александром Юнашевым.
Картаполов подчеркнул, что он верит в российского президента Владимира Путина и мощь русского оружия, а не в обещания Трампа.
«Будем смотреть», — заключил он.
Все же помнят, как Дональд Трамп не единожды обещал разрешить украинский конфликт и положить войне конец за один день после вступления в должность президента США. Инаугурация была уже совсем близко, когда в СМИ появилась информация о том, что политик отказался от своей смелой идеи. При этом сам он о своих словах помнит. Сейчас он говорит, что у него есть ещё полдня на то, чтобы провернуть всю операцию, однако сроки завершения станут утверждены лишь после беседы с главой России Владимиром Путиным, которую Трамп собирается провести уже «очень скоро».
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