Дональд Трамп
Специальная военная операция (СВО)
«Орешник» (ракета)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
21 января, 10:54

«Верю в силу русского оружия»: В Госдуме оценили обещание Трампа закончить СВО за сутки

Депутат Картаполов верит в силу русского оружия больше, чем в обещания Трампа

Президент США Дональд Трамп пока не перешёл от слов к делу на фоне своего обещания завершить украинский конфликт за 24 часа. На данный момент никто особо и не надеется, что он сдержит слово, сообщил глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов в беседе с журналистом кремлёвского пула Александром Юнашевым.

Картаполов подчеркнул, что он верит в российского президента Владимира Путина и мощь русского оружия, а не в обещания Трампа.

«Будем смотреть», — заключил он.

«‎Человек дела»: Генерал из Госдумы назвал Life.ru вполне реальной сделку Трампа и Путина
«‎Человек дела»: Генерал из Госдумы назвал Life.ru вполне реальной сделку Трампа и Путина

Все же помнят, как Дональд Трамп не единожды обещал разрешить украинский конфликт и положить войне конец за один день после вступления в должность президента США. Инаугурация была уже совсем близко, когда в СМИ появилась информация о том, что политик отказался от своей смелой идеи. При этом сам он о своих словах помнит. Сейчас он говорит, что у него есть ещё полдня на то, чтобы провернуть всю операцию, однако сроки завершения станут утверждены лишь после беседы с главой России Владимиром Путиным, которую Трамп собирается провести уже «очень скоро».

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Anna Moneymaker

Владимир Озеров
  • Новости
  • Украина
  • Дональд Трамп
  • США
  • Госдума
  • Специальная военная операция (СВО)
  • Комментарии Лайфу
  • Мировая политика
  • Политика
  • Только на Life
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar