«‎Человек дела»: Генерал из Госдумы назвал Life.ru вполне реальной сделку Трампа и Путина

Встреча президента США Дональда Трампа с российским лидером Владимиром Путиным гипотетически является вполне реальной. У этого разговора будет конкретная цель и результат, уверен депутат Госдумы, генерал-полковник Андрей Картаполов. Об этом он заявил в беседе с Life.ru.

Картаполов о переговорах Путина и Трампа. Видео © Life.ru

«Уверен, что это реально. Трамп сказал, что имеет желание переговорить, а наш президент никогда не отказывался от разговоров ради дела. Трамп, в отличие от (своего) предшественника (46-го президента США Джо Байдена), — это человек дела», — считает Картаполов.

При этом американский президент часто называет установление мира между Россией и Украиной именно «сделкой». По словам депутата, дословно воспринимать это слово не стоит в случае с Трампом, поскольку тот — бизнесмен, для которого результатом любых переговоров является именно результат – та самая «сделка».