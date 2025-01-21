«Человек дела»: Генерал из Госдумы назвал Life.ru вполне реальной сделку Трампа и Путина
Депутат Госдумы Картаполов: Встреча Трампа и Путина вполне реальна
Встреча президента США Дональда Трампа с российским лидером Владимиром Путиным гипотетически является вполне реальной. У этого разговора будет конкретная цель и результат, уверен депутат Госдумы, генерал-полковник Андрей Картаполов. Об этом он заявил в беседе с Life.ru.
Картаполов о переговорах Путина и Трампа. Видео © Life.ru
«Уверен, что это реально. Трамп сказал, что имеет желание переговорить, а наш президент никогда не отказывался от разговоров ради дела. Трамп, в отличие от (своего) предшественника (46-го президента США Джо Байдена), — это человек дела», — считает Картаполов.
При этом американский президент часто называет установление мира между Россией и Украиной именно «сделкой». По словам депутата, дословно воспринимать это слово не стоит в случае с Трампом, поскольку тот — бизнесмен, для которого результатом любых переговоров является именно результат – та самая «сделка».
«Сделка — это то же самое, что соглашение или договор, но на американском, «трамповском» сленге», — заметил парламентарий.
Напомним, что Дональд Трамп 20 января официально вступил в должность президента США. После инаугурации он поспешил отменить 78 указов своего предшественника Джо Байдена. Хозяин Белого дома также анонсировал «очень скорую» встречу с Путиным, после которой можно будет задуматься о конкретных сроках завершения украинского конфликта. В Госдуме считают, что политики займутся обсуждением принципов новой глобальной безопасности.