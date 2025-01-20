«Я дал все шансы»: Взявший интервью у Зеленского блогер раскритиковал его за мат в адрес Путина

Блогер Лекс Фридман разочаровался в интервью с Владимиром Зеленским. По его мнению, у экс-комика были все шансы показать готовность Украины к переговорам, однако он предпочёл поливать грязью президента России Владимира Путина.

«Я дал (Зеленскому, — Прим. Life.ru) все шансы показать готовность к переговорам, зная, что и (Трамп, — Прим. Life.ru), и Путин будут слушать этот разговор. Я не думаю, что он этим воспользовался, и вместо этого предпочёл говорить очень грубые слова в адрес Путина» — прокомментировал Фридман интервью на YouTube-канале.

Американский блогер считает, что подобное поведение может навредить Киеву и потенциальным переговорам. По его мнению, в подобном вопросе требуется компромисс, а не «грубые неуважительные слова». К лидерам других стран следуют относиться с той серьёзностью, которой «вы ожидаете от него в свой адрес», уверен Фридман.