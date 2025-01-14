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14 января, 11:01

Лавров усомнился в адекватности Зеленского из-за матерного интервью

Обложка © Life.ru, © Shutterstock / FOTODOM / HMP-Berlin

Обложка © Life.ru, © Shutterstock / FOTODOM / HMP-Berlin

Глава МИД России Сергей Лавров высказал сомнения относительно адекватности Владимира Зеленского, ссылаясь на нецензурные выражения, которые тот применил в ходе обсуждения конфликта на Украине.

«Он использовал русский мат, чтобы выразить свое недовольство по отношению к некоторым миротворцам, которые не согласны с идеей возвращения русских к границам 1991 года. Однако вопрос о его адекватности — это уже отдельная тема», — заявил министр иностранных дел на пресс-конференции во вторник.

На Украине додумались выпустить почтовую марку с матерной фразой Зеленского
На Украине додумались выпустить почтовую марку с матерной фразой Зеленского

Ранее в интервью американскому журналисту Лексу Фридману Зеленский нецензурно высказался о Будапештском меморандуме и западных союзниках Украины. Журналисты насчитали, что главарь киевского режима три раза перешёл на матерную речь во время этого интервью.

Марина Фещенко
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