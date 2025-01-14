Лавров усомнился в адекватности Зеленского из-за матерного интервью

«Он использовал русский мат, чтобы выразить свое недовольство по отношению к некоторым миротворцам, которые не согласны с идеей возвращения русских к границам 1991 года. Однако вопрос о его адекватности — это уже отдельная тема», — заявил министр иностранных дел на пресс-конференции во вторник.