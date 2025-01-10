Специальная военная операция (СВО)
«Орешник» (ракета)
Новости

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
10 января, 15:19

На Украине додумались выпустить почтовую марку с матерной фразой Зеленского

Глава «Укрпочты» показал выпущенную марку с матерной цитатой Зеленского

На Украине выпустили почтовую марку с нецензурным высказыванием Владимира Зеленского. Глава «Укрпочты» Игорь Смелянский поделился фотографией шокирующей новинки у себя в Telegram-канале.

Изображение марки. Фото © Telegram / Igor Smelyansky/Ігор Смілянський

Изображение марки. Фото © Telegram / Igor Smelyansky/Ігор Смілянський

На марке изображен момент подписания Будапештского меморандума в 1994 году, где присутствуют президенты России, Украины и США — Борис Ельцин, Леонид Кучма и Билл Клинтон. К изображению добавлено фото Зеленского с недовольным выражением лица и его матерные слова о меморандуме, переведённые, в том числе, на английский язык. Стоимость такой марки составляет 600 гривен (примерно 14 долларов).

Зеленский трижды сматерился во время интервью у блогера Лекса Фридмана
Зеленский трижды сматерился во время интервью у блогера Лекса Фридмана

Ранее в интервью американскому журналисту Лексу Фридману Зеленский нецензурно высказался о Будапештском меморандуме и западных союзниках Украины. Журналисты насчитали, что главарь киевского режима три раза перешёл на матерную речь во время этого интервью.

Обложка ©

Telegram / Igor Smelyansky/Ігор Смілянський

Марина Фещенко
  • Новости
  • Украина
  • Владимир Зеленский
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar