На Украине додумались выпустить почтовую марку с матерной фразой Зеленского

На Украине выпустили почтовую марку с нецензурным высказыванием Владимира Зеленского. Глава «Укрпочты» Игорь Смелянский поделился фотографией шокирующей новинки у себя в Telegram-канале.

На марке изображен момент подписания Будапештского меморандума в 1994 году, где присутствуют президенты России, Украины и США — Борис Ельцин, Леонид Кучма и Билл Клинтон. К изображению добавлено фото Зеленского с недовольным выражением лица и его матерные слова о меморандуме, переведённые, в том числе, на английский язык. Стоимость такой марки составляет 600 гривен (примерно 14 долларов).