На Украине додумались выпустить почтовую марку с матерной фразой Зеленского
Глава «Укрпочты» показал выпущенную марку с матерной цитатой Зеленского
На Украине выпустили почтовую марку с нецензурным высказыванием Владимира Зеленского. Глава «Укрпочты» Игорь Смелянский поделился фотографией шокирующей новинки у себя в Telegram-канале.
Изображение марки. Фото © Telegram / Igor Smelyansky/Ігор Смілянський
На марке изображен момент подписания Будапештского меморандума в 1994 году, где присутствуют президенты России, Украины и США — Борис Ельцин, Леонид Кучма и Билл Клинтон. К изображению добавлено фото Зеленского с недовольным выражением лица и его матерные слова о меморандуме, переведённые, в том числе, на английский язык. Стоимость такой марки составляет 600 гривен (примерно 14 долларов).
Ранее в интервью американскому журналисту Лексу Фридману Зеленский нецензурно высказался о Будапештском меморандуме и западных союзниках Украины. Журналисты насчитали, что главарь киевского режима три раза перешёл на матерную речь во время этого интервью.
Telegram / Igor Smelyansky/Ігор Смілянський